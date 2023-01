DR 3.0: il SUV diventa più aggressivo, prezzi da 18.900 Euro

Nuova linea estetica e una dotazione ancora più completa, disponibile nella versione 1.5 benzina da 116 cv e in quella 1.5 thermohybrid benzina/gpl

Il piccolo SUV coupè di casa DR Automobiles, il DR 3.0, debutta nel 2023 con tante novità sia estetiche che funzionali: al frontale spicca innanzitutto una calandra decisamente più importante rispetto alla precedente DR 3, in perfetta sintonia con l’attuale family feeling di gamma DR, assieme ai rinnovati fari led anteriori (più affusolati e slanciati) e a quelli posteriori che ora sono a tecnologia led.

Per quanto riguarda la dotazione di bordo, invece, la nuova DR 3.0 si arricchisce di nuove funzionalità che spaziano dal tetto apribile all’infotainment, che diventa un 9” con la funzione Apple CarPlay e smartphone mirroring per ANDROID, passando per i cerchi in lega da 17” (optional da 18”), il climatizzatore soft touch, gli interni in ecopelle con inserti in tessuto, i sensori di parcheggio posteriori, la telecamera posteriore, l’accensione automatica dei fari, la funzione follow me e l’apertura da remoto del bagagliaio. Lato sicurezza, sono confermati i sistemi antibloccaggio ABS, il ripartitore elettronico di frenata EBD, il controllo della trazione ASR, l’assistenza partenza in salita HHC, la frenata assistita EBA, il controllo dinamico del veicolo ESP disinseribile e il sistema di monitoraggio automatico pressione pneumatici TPMS. Prezzi a partire da 18.900 Euro per la versione 1.5 benzina da 116 cv e da € 20.400 per la versione 1.5 Thermohybrid benzina/GPL da 114 Cv.